Klarer Trend zu Wärmepumpen: Verkauf um 110 Prozent gestiegen

Der Chef des hessischen Heizungsherstellers Viessmann sieht einen klaren Trend hin zu einem schnellen Hochlauf von Wärmepumpen. Der Verkauf von Wärmepumpen sei im ersten Quartal dieses Jahres um 110 Prozent gestiegen, sagte Max Viessmann dem Handelsblatt vom Dienstag. „Die Stoßrichtung ist also klar, genauso wie die Aufbruchstimmung im gesamten Land – unabhängig von vereinzelten Diskussionen in Berlin.“

Damit nahm Viessmann Bezug auf die Debatte um das umstrittene Heizungsgesetz, mit dessen Zielvorgaben der Wärmepumpe als Heizungsform eine große Bedeutung zukommt. Noch immer gibt es Streitpunkte in der Koalition bezüglich des Gesetzes.

Viessmann verkauft Wärmepumpen-Geschäft an US-Konkurrenten

Viessmann hatte Ende April bekannt gegeben, dass die Klimatechnik-Sparte für zwölf Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global verkauft wird. Der Klimaanlagen-Hersteller mit Sitz in Florida übernimmt damit auch das Wärmepumpen-Geschäft des hessischen Familienunternehmens. Durch den Zusammenschluss entstehe „ein globaler Champion für intelligente Klima- und Energielösungen“, hieß es damals.

Carrier-Chef David Gitlin sagte dem Handelsblatt, der globale Trend in der Klimalösungsbranche sei „eindeutig“, die Gesellschaft bewege sich weg von fossilen, hin zu erneuerbaren Energien. Es gehe dabei nicht darum, „ob eine Rechtsvorschrift am 1. Januar oder am 1. Juli verabschiedet wird, sondern vielmehr um eine langfristige Perspektive“, sagte er mit Blick auf das deutsche Heizungsgesetz.