Auf der Nordseeinsel Sylt sind am Samstag mehrere Initiativen gegen verschwenderischen Luxus und soziale Ungerechtigkeit auf die Straße gegangen. Das linke Bündnis „Wer hat, der gibt“ hat bundesweit Demonstranten mobilisiert, um „Sylt zu entern“. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungenm, die Insel bleibe aber trotzdem erreichbar, hieß es am Nachmittag.

Hunderte Demonstranten zogen unter dem Motto „Sylt entern – Klassenfahrt zu den Reichen!“ mit Bannern durch Westerland. Die Initiatoren schreiben dazu auf ihrer Internetseite: „Nachdem die dekadenteste Hochzeitsgesellschaft des Jahres wieder abgezogen ist, geht die Party erst richtig los! Wir entern Sylt. Mit dem 9-Euro-Ticket reisen wir aus Hamburg, Köln, Kiel, Berlin, Flensburg, Bremen, Münster und Elmshorn an, um die Reichen in ihren Feriendomizilen zu stören. Am Samstag fallen wir ab mittags im ehemaligen Bonzenparadies ein“.

Laut plan wollen die Demonstranten von Westerland nach Kampen ziehen. Für den späten Nachmittag kündigten die Veranstalter an, den Reichen ihren Abendcocktail mit Punk-Konzerten vor dem Rathaus „versauen“ zu wollen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.