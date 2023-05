Kleidung und Häuser aus Pilzen: Ausstellung der TU

Berlin -Wie Pilze und Pilzmaterialien zukünftig in der Architektur und anderen Lebensbereichen genutzt werden könnten, zeigt eine Ausstellung der Technischen Universität (TU) ab diesem Freitag auf der Mittelinsel des Ernst-Reuter-Platzes in Charlottenburg. „Bald werden nicht mehr nur Medikamente, Enzyme und Biokraftstoffe mit Pilzen hergestellt, sondern auch Kleidung, Möbel, gar Häuser“, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Hochschule.

In der Ausstellung sollen prototypische Materialien und Werkstoffe, die mit Biotechnologie aus Pilzen hergestellt werden können, gezeigt werden.

Außerdem sind Werke von Vera Meyer und dem SciArt Kollektiv MY-CO-X zu sehen. Vera Meyer ist Künstlerin und Professorin für Angewandte und Molekulare Mikrobiologie an der Technischen Universität Berlin. Die Ausstellung ist bis zum 31. Juli zu sehen, der Eintritt ist frei.