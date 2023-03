Kleinbus kollidiert mit Auto: Fünf Kinder bleiben unverletzt Fünf Kinder hatten bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Brandenburg an der Havel Glück im Unglück. Eine 22-jährige Frau habe am Freitag mit einem Kleinbus ... dpa

Brandenburg/Havel -Fünf Kinder hatten bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Brandenburg an der Havel Glück im Unglück. Eine 22-jährige Frau habe am Freitag mit einem Kleinbus eines Pflegedienstes beim Linksabbiegen an einer Ampel ein entgegenkommendes Auto übersehen, berichtete die Polizei am Sonntag. Dabei habe sie die Vorfahrt missachtet. In dem Kleinbus saßen die fünf Kinder: zwei neunjährige und zwei elfjährige Jungen sowie ein 13-jähriges Mädchen.