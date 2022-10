Kleine Braunelle ist „Blume des Jahres 2023“ Robuste Wildblumen, die früher häufig zu finden waren, kommen immer seltener vor. Auch der Bestand der eigentlich robusten Kleinen Braunelle ist zurückgegang... dpa

Hamburg -Die Kleine Braunelle ist die „Blume des Jahres 2023“. Mit der Wahl möchte die Loki Schmidt Stiftung auf den schleichenden Verlust heimischer Wildpflanzen aufmerksam machen und zum Erhalt artenreicher Weiden, Wiesen, Rasen und Wegränder aufrufen. „Im Garten, an Straßen, zwischen Wohnblöcken, in der Landwirtschaft: Lassen wir wieder mehr Natur zu!“, forderte Geschäftsführer Axel Jahn in Hamburg.