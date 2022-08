Der Zeichner und Karikaturist Jean-Jacques Sempé ist tot. Sempé sei am Donnerstagabend im Alter von 89 Jahren in seinem Ferienort „friedlich“ gestorben, „umgeben von seiner Frau und seinen engen Freunden“, erklärte Sempés Biograf und Freund Marc Lecarpentier gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Sempés Frau bestätigte den Tod ihres Mannes. Sempé wäre am 17. August 90 geworden.

Bekannt wurde er mit „Der kleine Nick“. Jean-Jacques Sempé erfand die Figur zusammen mit dem 1977 verstorbenen René Goscinny. Die verrückten Einfälle des Dreikäsehochs verkauften sich millionenfach und wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Sempé gehörte zu den bedeutendsten Zeichnern und Karikaturisten Frankreichs.

Sempé: Vom Bürojungen und Weinlieferanten zum erfolgreichen Karikaturisten

Jean-Jacques Sempé wurde 1932 in Pessac bei Bordeaux geboren. Seine Kindheit war eher bedrückend. Ständige Geldprobleme und eine Mutter, die sich mit seinem Stiefvater stritt, der Lebensmittelhändler war und oft betrunken nach Hause kam. Die Schulzeit war ebenso trostlos. Wegen Ungezogenheit flog er von der Schule.

Mit 18 Jahren ging er nach Paris, wo er sich mehr schlecht als recht als Weinauslieferer mit dem Fahrrad oder als Bürojunge durchgeschlagen hat, bevor er 1950 das Zeichnen zum Broterwerb machte - zunächst als Karikaturist für verschiedene Medien wie Paris Match und die amerikanische Zeitschrift The New Yorke“. Im Jahr 1954 lernte er dann René Goscinny kennen. Die Begegnung mit dem 1977 verstorbenen Comicautor und Miterfinder des unbeugsamen Galliers Asterix war entscheidend. Zusammen erschufen sie die erfolgreiche Kinderbuchserie „Der kleine Nick“.