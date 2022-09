Ein in Österreich registrierter Businessjet, der in Spanien gestartet ist, soll Medienberichten zufolge vom Radar verschwunden sein. Bei der Maschine handele es sich um eine Cessna mit der Flugnummer OE-FGR, die als „Geisterflug“ durch halb Europa geflogen sei. Laut Informationen der Bild-Zeitung und Austrian Wings sei die Maschine gegen 19.45 Uhr in die Ostsee gestürzt. Laut flightradar24.com befindet sich die Absturzstelle vor der Küste Lettlands. Bestätigt ist das bisher nicht.

Die Maschine, die für den Betrieb mit nur einem Piloten zugelassen ist, war im südspanischen Jerez gestartet und sollte eigentlich in Köln/Bonn landen. Laut ersten Erkenntnissen habe es Druckprobleme in der Kabine gegeben, woraufhin der Pilot einen Funkspruch absetzte. Dann brach kurz hinter der iberischen Halbinsel der Kontakt ab.

Zwei Tornado-Kampfjets der deutschen Luftwaffe stiegen auf, konnten jedoch keinen Kontakt zu der Besatzung des Jets herstellen. Kurz nach Rügen drehten die deutschen Jagdflieger ab. Daraufhin übernahm ein dänischer F16-Kampfjet die Begleitung des Geisterflugs, heißt es in dem Bericht der Bild-Zeitung.

das war offenbar die Unglücksmaschine (Fotocredit: FlightAware, Georg Griesemann) - eine Cessna Citation 551 2SP, angeblich BJ 1979#Oesterreich #Privatjet #Absturz #Ostsee pic.twitter.com/Xwh3LuMMQL — Christoph Mierau (@ChristophMierau) September 4, 2022

Es wurde eine große Rettungsaktion gestartet. Ein Boot und ein Helikopter seien von der schwedischen Küstenwache zur Absturzstelle geschickt worden. An Bord waren aber nach Informationen der Bild-Zeitung ein Pilot, eine Frau, ein Mann und die Tochter.