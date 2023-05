Kleinflugzeug aus Bayern abgestürzt: Zwei Tote

Die Maschine ist in Bayern gestartet und stürzte auf den Parkplatz einer Rodelbahn. Dabei sind die beiden Insassen gestorben. Waren es Deutsche?

Bruck an der Glocknerstraße -Beim Absturz eines in Bayern gestarteten Kleinflugzeugs sind in Österreich die beiden Insassen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die Maschine heute vom Flugplatz Eggenfelden im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn gestartet.

Sie stürzte auf den Parkplatz einer Rodelbahn in der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße. Die angrenzende Bundesstraße musste gesperrt werden. Die Ursache des Unglücks war zunächst ebenso unklar wie die Identität der Toten.