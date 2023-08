Malaysia: Privatjet kracht auf Autobahn bei Kuala Lumpur – 10 Tote

In der Nähe der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur ist am Donnerstag ein Privatjet auf eine Autobahn gestürzt. Wie die malaysische Zivilluftfahrtbehörde (CAAM) mitteilte, waren zwei Besatzungsmitglieder und sechs Passagiere an Bord der Maschine.

Örtliche Medien berichteten von zehn Toten. Das Flugzeug war demnach auf der Straße mit mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen. Das Flugzeug soll bei seinem Absturz ein fahrendes Auto getroffen haben. Dabei sei ein Mensch gestorben. Außerdem sollen Trümmerteile einen Motorradfahrer getroffen haben, der noch an der Unfallstelle verstarb. Die Luftfahrtbehörde selbst machte über den Zustand der Flugzeuginsassen zunächst keine Angaben.

Kontrollturm des Flughafens Kuala Lumpur hatte Landeerlaubnis gegeben

Das Kleinflugzeug eines Privatjet-Anbieters war laut der Behörde auf dem Weg von der Insel Langkawi nach Kuala Lumpur. Kurz nach der Landeerlaubnis habe der Kontrollturm Rauch beobachtet, der von der Absturzstelle in der Gemeinde Elmina nordwestlich der Hauptstadt ausging. Laut der Behörde wurde kein Notruf von dem Flugzeug abgesetzt.