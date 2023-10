Der Bürgermeister von Kleinmachnow sucht nach einer Lösung, um die Anzahl der Wildschweine in seiner Gemeinde zu reduzieren. Michael Grubert (SPD) sagte laut der Deutschen Presseagentur am Freitag, er wolle von der Unteren Jagdbehörde nun eine Ausnahmegenehmigung für den Abschuss der Wildschweine bekommen. Damit reagiert Grubert auf Anwohnerproteste.

Grubert wolle den Menschen zudem voraussichtlich Anfang November die Möglichkeit zu einem Gespräch mit der Jagdbehörde des Landkreises geben. Bewohner übergaben am Donnerstagabend in der Gemeindevertretung eine Sammlung mit rund 300 Unterschriften an den Bürgermeister. Sie forderten ihn auf, mehr gegen die Zunahme von Wildschweinen zu unternehmen.

Wildschwein-Plage in Kleinmachnow: Jagdbehörde bislang gegen Abschuss

Für eine Jagd und den Abschuss von Wild innerhalb befriedeter Bezirke, also Ortschaften, ist wegen der Sicherheitsrisiken eine Sondererlaubnis nötig. Bislang habe die Jagdbehörde eine solche Genehmigung abgelehnt, sagte Grubert. Es habe geheißen, „die Bedrohungslage sieht man noch nicht so groß“. Nun wolle er einen neuen Versuch für eine Erlaubnis unternehmen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Gemeinde arbeite zusammen mit den Jagdpächtern an einem Konzept, um die Zahl der Tiere zu verringern, dies sei aber kein leichtes Unterfangen, betonte Grubert. „Umsetzen lassen sich Wildschweine nicht. Sollen wir sie in den Bayerischen Wald fahren? Die würden sich auch freuen dort.“

„Wir haben mehr Wildschweine als in den letzten Jahren“, sagte Grubert. Dies sei eine Folge des Klimawandels, da es aufgrund milder gewordener Winter mehr Nachwuchs gebe. 70 Wildschweine sind Grubert zufolge im vergangenen Jagdjahr in Kleinachnows Grüngürtel und in Waldgebieten geschossen worden, etwa 20 mehr als im Jagdjahr zuvor. Außerdem seien 30 Waschbären erlegt worden. „Das ist das nächste Problem“, sagte der Bürgermeister zu den Pelztieren, die sich in Brandenburg ausbreiten.