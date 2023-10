Wildschwein-Plage in Kleinmachnow: Initiative fordert Maßnahmen

Ein Zusammenschluss von Bürgern aus Kleinmachnow südwestlich von Berlin hat den Umgang der Gemeinde mit der dort grassierenden Wildschweinplage moniert. „Das Problem mit den Wildschweinen wird von Jahr zu Jahr drängender. Und wir haben das Gefühl, da tut sich nichts“, sagte Thomas Roemert von der Initiative. Wildschweine graben in Kleinmachnow Gärten um und und wurden dabei gesehen, wie sich tagsüber aus einem Kinderspielplatz suhlten. Am Donnerstagabend wollte die Gruppe deshalb Unterschriften an die Gemeindevertretung übergeben. Zuvor hatte die Märkische Allgemeine Zeitung darüber berichtet.

„Zwar sind Wildschweine keine Raubtiere wie beispielsweise Löwen, aber es sind Wildtiere, deren Verhalten oft nicht wirklich vorhersehbar ist“, hieß es in einem Beschwerdebrief an den Bürgermeister. Im Juli dieses Jahres hatte die Suche nach einer vermeintlichen Löwin in Kleinmachnow aufgrund eines Videos aus dem Ort international Aufsehen erregt. Nach einer mehr als 30-stündigen Suche gab der Bürgermeister Entwarnung: Es handelte sich um ein Wildschwein.

Wildschweine in Kleinmachnow: Problem sind auch Futterstellen

Suchen müssen die Bewohner nicht lange nach den anpassungsfähigen Borstentieren und ihrem Nachwuchs. „Die wohnen schon hier in Kleinmachnow“, sagte die Sprecherin Kleinmachnows, Martina Bellack. „Die Gemeinde tut das, was ihr möglich ist. Teilweise sind uns die Hände gebunden.“ Für einen Abschuss von Wildschweinen im Ort etwa sei wegen der Risiken keine Genehmigung mehr zu bekommen. Die Sprecherin beklagte aber auch, dass einige Menschen in Kleinmachnow Futterstellen für die Wildtiere anlegten. Das Problem mit den Wildschweinen sei in der Gemeinde aber tatsächlich gravierend, hieß es.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bürger beschwerten sich bei Bürgermeister Michael Grubert (SPD) und schrieben: „Die Lebensqualität in Kleinmachnow wird massiv eingeschränkt.“ Das Problem mit den Wildschwein-Rotten werde immer dramatischer. Sie wühlten inzwischen nicht nur nachts, sondern tagsüber in Mülltonnen und machten „auch einfach mal den Buddelkasten für Kinder auf dem Spielplatz“ unbrauchbar.

Vor Hunden haben die Wildschweine in Kleinmachnow keine Angst

Auf einer Internetseite sind mehrere Videos zu sehen, auf denen Wildschweine grunzend durch eine Wohnsiedlung im Ort laufen und sich von bellenden Hunden nicht beeindrucken lassen. In einer Facebook-Gruppe berichten Bürger von Begegnungen mit Wildschweinen und äußern die Sorge, dass es auch gefährlich werden könne.

Probleme mit dem Schwarzwild gibt es in der von Wald geprägten 20 000-Einwohner-Gemeinde Kleinmachnow seit langem. Vor Jahren war unter Auflagen erlaubt worden, dass Jäger Wildschweine im Ort schießen. Im benachbarten Stahnsdorf sollte die Jagd mit Pfeil und Bogen die Zahl der Wildschweine eindämmen, doch das Pilotprojekt wurde 2020 gestoppt.