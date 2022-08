Berlin - In Berlin-Lichtenberg hat wieder ein Fahrzeug gebrannt. Zwei Anwohnerinnen bemerkten den brennenden Kleintransporter am frühen Dienstagmorgen und riefen die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute löschten demnach den Brand, doch der Innenraum des Firmenwagens wurde durch die Flammen komplett zerstört. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

In Berlin werden immer wieder Autos angezündet, dabei sind die häufigsten Motive laut Polizei Vandalismus und Rache. Erst am Wochenende hatten mehrere Fahrzeuge etwa in den Bezirken Neukölln und Lichtenberg gebrannt. Verletzt wurde niemand. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ob es sich bei den Bränden um eine Serie handelt, ist nach Polizeiangaben noch unklar.