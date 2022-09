Ein 62 Jahre alter Mann aus Bergisch Gladbach ist an der Zugspitze in den Tod gestürzt. Der geübte Kletterer und Alpinist sei im Bereich der alpinen Route „Eisenzeit“ bei der Suche nach dem weiteren Wegverlauf aus ungeklärter Ursache ausgerutscht und 20 bis 30 Meter über steiles und felsiges Gelände abgestürzt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwoch in Rosenheim mit. Der Mann sei noch an der Unfallstelle verstorben.

Ein 55 Jahre alter Begleiter des Manns aus dem Raum Köln sei unverletzt durch einen aus Murnau eingeflogenen Rettungshubschrauber ins Tal gebracht worden. Neben dem Hubschrauber war auch die Bergwacht im Einsatz. Zudem sei ein Polizeihubschrauber an der Bergung der Leiche beteiligt gewesen.

Österreich: Zwei deutsche Touristen am Montag tödlich verunglückt

Bereits am Montag sind zwei deutsche Touristen in den österreichischen Bergen verstorben. Die Unglücke ereigneten sich am Zwölferhorn in Salzburg und in den Zillertaler Alpen in Tirol.

Am Zwölferhorn kam demnach ein 64-jähriger Niedersachse beim Paragleiten ums Leben. Die Polizei geht bisher davon aus, dass sich die Lenkleinen kurz nach dem Start verfangen haben, sodass der Mann den Gleitschirm nicht mehr kontrollieren konnte und aus etwa 50 bis 60 Metern Höhe abstürzte. Der Mann erlag vor Ort seinen Verletzungen.

In den Zillertaler Alpen starb ein 60-Jähriger bei einem Wanderunfall. Der Mann wanderte laut Polizei mit drei anderen Deutschen auf dem Aschaffenburger Höhenweg, als er bemerkte, sein Fernglas in einer Hütte zurückgelassen zu haben, und noch einmal umkehrte. Auf dem Weg zurück stürzte er aus bisher unbekanntem Grund circa 80 Meter in die Tiefe. Seine Leiche wurde von einem Rettungshubschrauber geborgen.