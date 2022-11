Klima-Aktivisten blockieren Privatjets in Berlin-Schönefeld

Wissenschaftler und Aktivisten der „Scientist Rebellion“ sitzen am Donnerstag vor dem Eingang zum Privatjet-Terminal am Berliner Flughafen.

In Berlin-Schönefeld blockieren seit 10.15 Uhr sechs Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Protestgruppe „Scientist Rebellion“ gemeinsam mit sieben Klima-Aktivisten den Eingang des Privatjet-Terminals (GAT). Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung der Aktivisten hervor.

Demnach wollen sie so auf den „immensen Treibhausgasausstoß durch Privatjets und reiche Vielflieger*innen“ aufmerksam machen. Sie haben drei Forderungen an die Politik: „ein Verbot von Privatjets, eine Besteuerung von Vielflieger*innen und die Begleichung der Klimaschulden des Globalen Nordens gegenüber den Ländern des Globalen Südens“.

Die Aktion sei Teil eines konzertierten globalen Protests, bei dem hunderte Protestierende in zwölf Ländern parallel zur 27. UN-Klimakonferenz mit Aktionen des zivilen Ungehorsams gegen Privatjets protestieren. Die Aktionen gegen finden demnach zeitgleich in Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz und in den USA statt.

Flughafen-Blockaden bereits in Amsterdam

Unterdessen gingen die Proteste in anderen Metropolen weiter. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol war es 500 Aktivisten am Samstag gelungen, einen Zaun an einem Parkplatz zu durchbrechen und so auf das Flughafengelände zu gelangen. Die Gruppierungen Greenpeace und Extinction Rebellion blockierten nach Angaben der Polizei Privatjets auf dem Flughafengelände. Einige ketteten sich auch an Flugzeugen fest. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben rund 200 Menschen fest.

Im Pariser Klimaabkommen von 2015 ist das Ziel festgehalten, die Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad zu stoppen und damit die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern. Es gilt inzwischen jedoch als wahrscheinlich, dass sich das Klima wesentlich stärker erwärmen wird. (mit dpa)