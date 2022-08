Aktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ haben sich in Dresden an die Sixtinische Madonna geklebt. Das Gemälde befindet sich in der Gemäldegalerie Alte Meister. Die Gruppe veröffentlichte ein Foto der Aktion auf Twitter.

2 people have glued themselves to the #SistineMadonna in #Dresden.



We are in an unprecedented crisis. The #ClimateCatastrophe, if we don't massively redirect immediately, will possibly kill us.

That's why we're disrupting the day-to-day - even in art.#A22Network pic.twitter.com/jx2RQWK9xG — Letzte Generation (@AufstandLastGen) August 23, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

„Wir befinden uns in einer nie dagewesenen Krise. Die Klimakatastrophe wird uns, wenn wir nicht sofort massiv umlenken, wahrscheinlich umbringen,“ schreibt die Gruppe in einem Beitrag auf Twitter.

„Mörderische Dürren, vernichtende Hitze, alles verschlingende Waldbrände: Das wird in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen. Nicht nur hier in Deutschland. Nicht nur in der Sächsischen Schweiz, dem wichtigsten Naherholungsgebiet Dresdens. Sondern weltweit!,“ so der an der Aktion beteiligte Aktivist Jakob Beyer. Beim Waldbrand in dem sächsischen Nationalpark standen rund 150 Hektar Wald in Flammen.

Protestbewegung nimmt Kunstwerke ins Visier

Die Gruppe will sich laut einer Pressemitteilung mit dem Klima-Aktivisten Christian Bläul solidarisieren. Der Deutsche wurde bei einem Klimaprotest in Schweden festgenommen. Er hatte sich an einer Straßenblockade in Stockholm beteiligt.

Vor einigen Tagen klebten sich Aktivisten des italienischen Ablegers der Gruppe „Ultima Generazione“ an das Standbild der Laokoon-Gruppe im Vatikan-Museum fest. Ende Juli klebten sich zwei Aktivisten an das Gemälde Primavera von Sandro Botticelli in den Florentiner Uffizien.