Klima-Aktivisten stürmen Rennstrecke auf dem Norisring

Proteste von Klima-Aktivisten haben zu Verzögerungen beim DTM-Rennen auf dem Norisring geführt. Am Sonntagnachmittag kam es zu einem verspäteten Rennstart, weil Mitglieder von Extinction Rebellion Racing und der Letzten Generation in orangen Westen unbefugt auf die Strecke stürmten. Dort gossen sie laut eigenen Angaben orange gefärbtes Öl auf die Fahrbahn.

Laut eines Polizeisprechers waren 13 Personen an der Aktion beteiligt, wie viele es auf die Strecke schafften, war zunächst unklar. Ein Aktivist fixierte sich zudem an einem Zaun, konnte aber schnell wieder entfernt werden. Der Sprecher sprach von einer sehr kurzen Störung, das Rennen in Nürnberg konnte anschließend wie geplant durchgeführt werden. Niemand versuchte offenbar, sich auf der Fahrbahn festzukleben.

🏎️ Norisring-DTM-Rennen unterbrochen – Rasen Richtung Klimakatastrophe stoppen!



Wir haben heute mit Menschen von Extinction Rebellion vor einhundert Tausend Fans das DTM-Rennen in Nürnberg mit orange gefärbten Öl auf der Fahrbahn unterbrochen.

Einige Klima-Aktivisten hatten Plakate dabei und wurden von mehreren Personen von der Fahrbahn entfernt. Die Aktivistinnen und Aktivisten „fordern die Bundesregierung auf, das Rasen in Richtung Klimakatastrophe zu stoppen“, hieß es in der Mitteilung.

Felix Kleinknecht, Sprecher von Extinction Rebellion Racing, erklärte zudem: „Es ist ein Moment, nur ein Moment, in dem wir alle Blicke weg von den röhrenden Rennwagen hin zur immer bedrohlicher werdenden Erderhitzung lenken. Alle unsere Forderungen, dieses klimaschädliche Rennen mit seiner fatalen Vollgas-Botschaft endlich zu untersagen, wurden ausgeschlagen. Deshalb haben wir auf Stopp gedrückt - für einen Moment.“