Rekordnässe in Deutschland: März so regnerisch wie seit Jahrzehnten nicht

Deutschland hat in diesem Jahr den nassesten März seit mehr als 20 Jahren erlebt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag im hessischen Offenbach berichtete, fiel nach vorläufigen Berechnungen in dem Monat so viel Niederschlag wie in keinem Vergleichsmonat seit 2001. Es regnete an zwei von drei Tagen, um bundesweiten Schnitt fielen mehr als 90 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Das waren nach Angaben des Wetterdiensts fast 60 Prozent mehr als nach den Daten der Referenzperiode von 1961 bis 1990 im Schnitt zu erwarten gewesen wäre. Diese wird für aussagekräftige meteorologische Langfristvergleiche herangezogen.

Im Jahresvergleich können die Werte stark schwanken. So war der März des vergangenen Jahres laut DWD der vierttrockenste und außerdem sonnenscheinreichste seit Beginn der systematischen Messungen im Jahr 1881.