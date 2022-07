Die Dürre in Italien hat bereits zur Rationierung von Trinkwasser in der Region geführt. Doch nun ist auch eine beliebte italienische Delikatesse in Gefahr: Der Parmesan. Landwirte bekommen die Folgen der Wasserknappheit immer mehr zu spüren, wie der US-amerikanische Sender CNN berichtet.

Italien: Notstand in der Lombardei ausgerufen

Der Fluss Po, der durch Oberitalien fließt und an dem rund 30 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen Italiens liegen, führt wegen des trockenen Winters und Frühlings nur wenig Wasser. CNN berichtet vom niedrigsten Pegelstand des Flusses seit 70 Jahren. Viele der Rinder an der Po-Ebene produzieren die Milch, die zu dem in dieser Region typischen Parmigiano Reggiano verarbeitet wird. Doch die Produktion ist durch die Dürre nun in Gefahr.

Ein Landwirt ist täglich auf zwischen 100 und 150 Liter Wasser angewiesen, das seine Kühe trinken müssen. Die Kühe könnten sonst nicht die nötigen 30 Liter Milch Pro Tag geben. Den Tieren droht die Überhitzung. Dann entspricht die Milch auch nicht den strengen Normen, um dem Käse das begehrte Gütesiegel zu verleihen.

Wegen der anhaltenden Trockenheit wurde in der norditalienischen Region Lombardei bereits der Notstand ausgerufen. Der Wasserstand im Gardasee sank zuletzt stetig. In einigen Gemeinden des nordwestitalienischen Piemonts wurde das Trinkwasser bereits rationiert.