„Letzte Generation“: München verbietet alle Proteste bis zum 8. Januar

Zuletzt hatten die Aktivisten der „Letzten Generation“ auch in München wiederholt den Straßenverkehr blockiert. imago/aal.photo

Die bayerische Landeshauptstadt München verbietet für vier Wochen alle Straßenblockaden der als „Klima-Kleber“ bekannt gewordenen Aktivisten der „Letzten Generation“. Das Verbot werde per Allgemeinverfügung zur präventiven Gefahrenabwehr verhängt und gelte vom 10. Dezember bis zum 8. Januar, wie aus einer Pressemitteilung der Stadt vom Freitag hervorgeht.

Es gelte demnach für sämtliche Versammlungen, „bei denen sich Teilnehmende fest mit der Fahrbahn oder in anderer Weise fest verbinden, sofern die versammlungsrechtliche Anzeigepflicht nicht eingehalten ist“. Die Aktivisten hätten es zuletzt abgelehnt, ihre Aktionen im Vorfeld vorschriftsgemäß anzumelden. Sowohl das Veranstalten, als auch Aufrufe zur Teilnahme an den Protesten seien strafbar.

Die Einschränkung der Versammlungsfreiheit sei nötig, so die offizielle Mitteilung der Stadt, um „möglichen Schaden für Leib und Leben abzuwenden, der aufgrund von Verzögerungen bei Einsatzfahrten entstehen könnte“. Damit bezieht sich die Behörde wohl auch auf bundesweit diskutierten Vorfall in Berlin, bei dem eine Frau nach einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Die Klima-Aktivisten hatten Anfang November durch eine Straßenblockade zur Verzögerung des Rettungseinsatzes beigetragen. Ein Gutachten hatte zuletzt jedoch eine Mitschuld der Aktivisten am Tod der Frau ausgeschlossen.