Klima-Protest: „Letzte Generation“ blockiert Abfahrt von A100

Klima-Aktivisten stören auch am Donnerstag den Straßenverkehr in der Hauptstadt. Aktuell blockieren sie eine Abfahrt der Stadtautobahn im Berliner Südwesten.

Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ haben am Donnerstag erneut den Berliner Berufsverkehr blockiert. Wie die Klima-Demonstrierenden mitteilten, finden in der Hauptstadt aktuell Proteste auf der A100, Abfahrt Hauptstraße statt.

Auf Twitter posteten die Klima-Aktivisten Bilder ihrer Aktion. Dazu schreiben sie: „Die Klimakatastrophe ist eine Lawine, die gerade Fahrt aufnimmt. Wenn sie einmal losgetreten ist, lässt sie sich kaum noch aufhalten. Wir probieren dennoch, die Regierung dazu zu bewegen, der Menschheit die Chance auf Zukunft zu ermöglichen.“

Konkret fordern die Aktivistinnen und Aktivisten ein bundesweites 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit von der Politik.

„Letzte Generation“ sorgte bereits am Mittwoch in Berlin für Wirbel

Aktivistinnen der „Letzten Generation“ haben bereits am Vortag für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie sägten am Mittwochmorgen die Spitze des Weihnachtsbaums vor dem Brandenburger Tor ab. Als direkte Folge der Aktion blieb der Weihnachtsbaum am Mittwochabend dunkel – die Lichterkette ist kaputt. Sie soll am Donnerstag repariert werden, wie Francesco Mazuhn vom Veranstalter am Mittwochabend sagte. Es müsse jedoch zunächst eine Hebebühne besorgt werden, um den Schaden beheben zu können. (mit dpa)