Klima-Protest: Luisa Neubauer bedauert Vorfall mit Radlerin Nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin hat Klima-Aktivistin Luisa Neubauer ihr Bedauern über das verspätete Eintreffen eines Rettungsfahrzeugs im Zusam... dpa

Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future. David Young/dpa

Berlin -Nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin hat Klima-Aktivistin Luisa Neubauer ihr Bedauern über das verspätete Eintreffen eines Rettungsfahrzeugs im Zusammenhang mit Klima-Protesten ausgedrückt. „Quer durch die deutsche Klimabewegung stehen wir für Klima-Aktivismus, der Menschen nicht gefährdet“, sagte Neubauer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Der Vorfall in Berlin macht mich sehr traurig.“ Die Legitimation von Protestaktionen stehe und falle damit, „dass Menschen nicht in Gefahr gebracht werden“, betonte die Aktivistin der Organisation Fridays for Future.