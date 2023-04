Klima- und Umweltpolitik gescheitert? Grüne büßen Vertrauen ein

Die Grünen haben in den vergangenen Monaten bei den Deutschen Vertrauen beim Thema Klima- und Umweltschutz eingebüßt. Nach dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend trauen noch 32 Prozent den Grünen am ehesten zu, eine gute Klima- und Umweltpolitik zu betreiben. Dies seien beim Kernthema der Partei 15 Prozentpunkte weniger als noch im September 2022.

Leicht verbesserten konnten sich in der Wahrnehmung der Deutschen in Sachen Klimaschutz dagegen CDU/CSU. 13 Prozent sahen die Union als Garant für eine gute Klima- und Umweltpolitik, das waren drei Prozentpunkte mehr als im September. Neun Prozent sagen dies von der SPD (plus vier Prozentpunkte). Jeweils vier Prozent erwarteten eine gute Klima- und Umweltpolitik von der FDP (unverändert) und der AfD (plus ein Prozentpunkt). Zwei Prozent der Umfrageteilnehmer nennen in dieser Frage die Linke (unverändert).

Geschwindigkeit beim Klimaschutz richtig, sagen 18 Prozent

Deutlich gestiegen ist laut Deutschlandtrend der Anteil jener, die keiner Partei eine gute Klima- und Umweltpolitik zutrauen: Aktuell sagt das ein Drittel der Deutschen (34 Prozent, plus acht Prozentpunkte).

44 Prozent der Befragten wünschen sich unterdessen mehr Tempo beim Klimaschutz. Nach Meinung von 27 Prozent erfolgen die Veränderungen in diesem Bereich dagegen bereits zu schnell. 18 Prozent empfindet die Geschwindigkeit beim Klimaschutz als gerade richtig.

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hat für den ARD-Deutschlandtrend von Montag bis Mittwoch 1304 Wahlberechtigte per Telefon und online befragt. Die mögliche Fehlerquote der repräsentativen Erhebung liegt bei zwei bis drei Prozent.