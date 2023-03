Berlin: Letzte Generation beschmutzt Grundgesetz-Monument mit „Erdöl“

Klimaaktivisten der Letzen Generation haben am Samstag in Berlin das Monument „Grundgesetz 49“ am Jakob-Kaiser-Haus beschmiert.

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Samstag in Berlin-Mitte protestiert. In der Nähe des Bundestags am Jakob-Kaiser-Haus wurde eine Glastafel mit Farbe beschmiert. Das soll nach Angaben der Aktivisten Erdöl symbolisieren.

In einer Pressemitteilung heißt es dazu von den Protestlern: „Unterstützer:innen der Letzten Generation vor den Kipppunkten haben heute die drei Meter hohe Glasskulptur ‚Grundgesetz 49‘ in ‚Erdöl‘ getränkt.“

Letzte Generation in Berlin: Gruppe plant bereits weitere Aktionen

Das Kunstwerk zeigt die Originalfassung der Artikel des Deutschen Grundgesetzes. Zu den Hintergründen der Aktion erklärte die Sprecherin der Gruppe: „Erdöl verfeuern oder Grundrechte schützen? Im Jahr 2023 geht nur eines von beidem.” Die Protestlerin Judith Beadle ergänzte, dass das Verbrennen von Erdöl „uns in die Klimahölle“ führen würde.

Auf Twitter erklärten die Klimaaktivisten zudem, dass es im April eine Versammlung der Gruppe am Brandenburger Tor geben soll. Die Veranstaltung soll nach den Angaben am 19.04. in Berlin stattfinden.