Berlin: Letzte Generation klebt sich an Tisch vor Verkehrsministerium

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstagnachmittag den Berliner Berufsverkehr in der Invalidenstraße lahmgelegt. Nach Angaben der Gruppe blockierte einer der Gründer der Letzen Generation, Henning Jeschke, das Verkehrsministerium in der Hauptstadt, statt einen Gerichtstermin wahrzunehmen.

Dazu brachten Jeschke und weitere Mitglieder nebst Kleber auch eine Anklagebank mit. Dabei handelte es sich laut einer Erklärung der Klimaaktivisten um den Tisch, an den sich Jeschke bereits vergangenen Monat im Gerichtssaal festgeklebt hatte.

Letzte Generation: Ministerium stürzt Milliarden Menschen ins Elend

Jeschke erklärte zu der Aktion: „Wir klagen an. Dass durch Nichtstun auf der einen und Blockadehaltung auf der anderen Seite verfassungsrechtlich bindende Klimaziele verfehlt werden, während in Europa bereits das Trinkwasser knapp wird. Dass das Verkehrsministerium weiter aufs Gas tritt, obwohl wir wissen, dass das Milliarden von Menschen in Leid und Elend stürzen wird. Wenn sich Wissing trotz wiederholter, fahrlässiger Gesetzesverstöße nicht hinter die Anklagebank bringen lässt, bringen wir die Anklagebank eben zu ihm.”