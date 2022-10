Die Aktivisten der Klimaschutzorganisation Letzte Generation planen – nach einigen Wochen verhältnismäßiger Stille – ab dem kommenden Montag wieder dauerhafte Straßenblockaden in der Hauptstadt. „Sollte die Regierung nicht zur Vernunft kommen, werden wir in einer Woche auf Berlins Straßen strömen und den Alltag so lange unterbrechen, bis sich das ändert“, verkündeten Sprecher der Organisation am Montag vor dem Kanzleramt im Regierungsviertel.

Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit warben die Klimaschützer – wie es zuvor auch der Bundeskanzler selbst beim offiziellen Staatsakt in Erfurt getan hatte – für „Zusammenhalt, Frieden, Freiheit und Demokratie“. Die Folgen des Klimawandels bedrohten den Demonstranten zufolge jedoch den Zusammenhalt demokratischer Gesellschaften. Im Anschluss an die Kundgebung „verschönerten“ sie, so die Klimaaktivisten selbst, eine Mauer des Kanzleramts mit einem schwarz-orangenen Graffiti in Herzform.

#TagderDeutschenEinheit, doch unsere Gesellschaft droht zu zerbrechen.



Wir brauchen jetzt im Klimanotfall zumindest die einfachsten ersten Sicherheitsmaßnahmen: ein Tempolimit und bezahlbare Bahnen.



‼️Sonst unterbrechen wir ab nächster Woche erneut den Alltag in Berlin‼️ pic.twitter.com/35YwsHHdzB — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 3, 2022

Tempo 100 auf Autobahnen und 9-Euro-Ticket gefordert

Bedingung für eine Unterbrechung der angekündigten Blockaden sei demnach die umgehende Umsetzung „erster Sicherheitsmaßnahmen“ zur Abwendung der Klimakatastrophe. Konkret seien ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen, sowie die Einführung eines dauerhaft gültigen 9-Euro-Tickets gefordert, teilte Sprecherin Carla Hinrichs auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. Dabei gehe es auch um soziale Gerechtigkeit. Millionen von Bürgern in Deutschland wüssten aufgrund der gestiegenen Kosten nicht mehr, wie sie ihren Alltag bestreiten sollen.

Die Letzte Generation hatte seit Ende 2021 immer wieder mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen gegen die Klimapolitik der Regierung demonstriert. Zahlreiche Straßen- und Autobahnblockaden in den vergangenen Monaten hatten dabei nicht nur für Konflikte mit der Justiz, sondern auch für einige Kritik aus der Bevölkerung gesorgt. „Unsere Aktionen richten sich nicht gegen die Bürger“, betonte Hinrichs diesbezüglich. Eine „maximale Störung des Alltags“, sei jedoch notwendig, um die amtierende Ampelregierung zum Einlenken zu bewegen.