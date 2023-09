Letzte Generation blockiert berlinweit den Verkehr: Diese Straßen sind betroffen

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation haben erneut den Berliner Berufsverkehr im Visier. „An zahlreichen Verkehrsadern der Hauptstadt sitzen sie in leuchtend orangen Warnwesten auf der Fahrbahn und halten Banner mit der Aufschrift: ‚Weg von fossil, hin zu gerecht‘ in die Höhe“, heißt es in einer Erklärung der Gruppe am Montagmorgen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, laufen derzeit mehrere Aktionen. Die Einsatzkräfte vor Ort konnten teilweise verhindern, dass sich Gruppenmitglieder auf den Asphalt kleben.

An diesen Orten laufen derzeit Polizeieinsätze Heckerdamm in Richtung Jacob-Kaiser-Platz

Puschkinallee

Messedamm Richtung BAB

Britzerdamm

Alt-Friedrichsfelde stadteinwärts in Höhe Einfahrt Autotunnel

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Behörde wies darauf hin, dass sich die Einsatzorte minütlich ändern können.