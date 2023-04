Letzte Generation blockiert Berufsverkehr im Westen Berlins

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Mittwochmorgen erneut den Verkehr in Berlin lahmgelegt. Mehrere Personen haben sich angeklebt.

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Mittwochmorgen eine Straße im Westen Berlins in der Nähe der Stadtautobahn 100 blockiert. Laut einer Mitteilung forderten sie mit der Protestaktion die Einberufung eines Gesellschaftsrates, um Lösungen für die drohenden Folgen der Klimakatastrophe zu finden. Er solle verbindliche Schritte definieren, wie sich in Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beenden lasse. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, vier Personen hätten sich an der Fahrbahn an der Kreuzung Neue Kant-, Ecke Suarezstraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf festgeklebt. Der Einsatz der Polizei laufe noch.