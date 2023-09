Letzte Generation stört Wahlkampfveranstaltung von Markus Söder

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Montag erneut eine Wahlkampfveranstaltung mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in einem Bierzelt in Abensberg gestürmt.

Während Söder gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden der CDU, Friedrich Merz, für sich und seine Politik werben wollte, zogen sich an der Veranstaltung teilnehmende Unterstützer der Letzten Generation Warnwesten über und protestierten gegen die Klimapolitik beider Parteien.

Klimaaktivisten werfen Söder Vernachlässigung des Klimaschutzes vor

Sie warfen den Politikern vor, zu wenig für den Klimaschutz zu tun. Konkret nannten sie die Vernachlässigung von neuen Windrädern, die Söder zuvor angekündigt hatte: In diesem Jahr seien nur sechs von den zuvor 1000 angekündigten Windrädern errichtet worden.

Auch kritisierten die Klimaaktivisten die Strafmaßnahmen gegen Demonstrierende. Mehr als 27 Teilnehmer der Letzten Genereation befinden sich seit Freitag in Bayern in Präventivhaft. Auch am Montag fanden in München erneut an mehreren Orten Verkehrsblockaden statt. Mindestens 15 Aktivisten wurden festgenommen.