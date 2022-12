Klimaexperte will den Bau mit Holz voranbringen Der Klimaexperte Hans Joachim Schellnhuber will von Potsdam aus eine internationale Bauwende voranbringen. Dabei geht es um den Ersatz von Stahl und Beton du... dpa

Potsdam -Der Klimaexperte Hans Joachim Schellnhuber will von Potsdam aus eine internationale Bauwende voranbringen. Dabei geht es um den Ersatz von Stahl und Beton durch organische, CO2 speichernde Baumaterialien wie Holz und Bambus, um klimaschädliche Emissionen zu verringern. Schellnhuber sagte am Freitag in Potsdam: „Wir wollen eine Bewegung in Gang bringen, die weltweit sichtbar wird.“ Gegründet hat er dazu die gemeinnützige Gesellschaft Bauhaus Erde, die von Bund und Land gefördert wird.