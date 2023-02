Klimafestere Straßenbäume sollen Trockenheit trotzen Sie machen die Hauptstadt grüner - die knapp 430.000 Straßenbäume in Berlin. Trockenheit und Klimawandel machen ihnen aber zu schaffen. Welche Maßnahmen die ... dpa

Berlin -Die anhaltende Trockenheit geht an den rund 430.000 Straßenbäumen in Berlin nicht spurlos vorbei. „Die Auswirkungen des Klimawandels haben im Hinblick auf den Umgang und die Verwendung von Straßenbäumen großen Einfluss“, sagte Derk Ehlert, der Stadtnaturexperte des Senats auf Anfrage der Deutschen-Presse Agentur. Der Senat habe deswegen Maßnahmen ergriffen in der Auswahl der Baumarten. Zudem gebe es neue Pflanzweisen und Pflegemaßnahmen.