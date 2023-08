Forscher zu Klebeprotesten: Beim Wort Klimaschutz gehen gleich die Alarmglocken an

Der Klimaforscher Mojib Latif hält den Begriff „Klimaschutz“ in der Gesellschaft inzwischen für zunehmend negativ belegt. „Das Wort Klimaschutz ist verbrannt“, sagte der Professor am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) vom Samstag. Insbesondere die Proteste der Gruppe Letzte Generation und die Diskussion um das Heizungsgesetz seien „kontraproduktiv“ gewesen. „Wenn die Leute das Wort Klimaschutz hören, gehen gleich die Alarmglocken an“, so Latif.

Tatsächlich gehe es bei der Rettung der Umwelt um viel mehr als nur Klimaschutz. „Die Frage ist, ob wir unseren Wohlstand trotz eines sich ändernden Planeten bewahren können“, sagte Latif. Dieser wiederum sei durch den Klimawandel massiv gefährdet. „Wenn sich das Klima immer weiter ändert, können Sie den Wohlstand auch vergessen. Dann funktioniert nichts mehr auf der Welt.“

Klimaforscher Latif: Eindämmung der Erderwärmung noch möglich

Latif hat mehrere Bücher zu den möglichen Folgen der Erderwärmung geschrieben und macht sich öffentlich für einen konsequenteren Klimaschutz stark. Mit der Klimapolitik der regierenden Ampel-Koalition ging der Wissenschaftler zuletzt scharf ins Gericht.

„Ich fürchte, Deutschland wird seine Klimaschutzziele krachend verfehlen“, sagte Latif Mitte Juni zu den in letzter Minute durchgerungenen Änderungen beim Heizungsgesetz. Die Bundesregierung hatte kurz vor der Sommerpause – nach wochenlangen Debatten und teils heftigen innerkoalitionären Konflikten zwischen FDP und Grünen – wesentliche Anpassungen der Reform beschlossen. Unter anderem sollen Hausbesitzer nun doch noch für mehrere Jahre klimaschädliche Gasheizungen einbauen dürfen.

Für Latif ist nicht nur der Heizungs-Kompromiss der Ampel ein Schritt in die falsche Richtung: „Beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind wir viel zu langsam, die Wärmewende wird sich nun nur schleppend vollziehen und beim Verkehr passiert so gut wie gar nichts“. Zugleich warnte der Klimaforscher vor der Annahme, Deutschland könne sich in Zukunft einfach an eine zwei bis drei Grad wärmere Welt anpassen. „Wie will man sich an Temperaturen von deutlich über 40 Grad anpassen, wie auf häufigere sintflutartige Niederschläge? Wie soll eine Landwirtschaft ohne Regen auskommen?“

Entgegen der teils apokalyptischen Warnungen von Klimaaktivisten, die Welt hätte bereits einen „Point of no Return“ überschritten, hält Latif den Kampf gegen die Erderwärmung aber noch nicht für gescheitert. „Noch wäre es möglich, die globale Erwärmung auf das im Pariser Klimaabkommen festgelegte Maß zu begrenzen“, sagte der 68-Jährige vergangene Woche der Deutschen Presse-Agentur.