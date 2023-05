Klebeprotest: Letzte Generation bringt Verkehr berlinweit zum Erliegen, Autofahrer tritt auf Aktivisten ein

Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Letzten Generation unterbrechen am Freitag erneut den Berufsverkehr in Berlin. Betroffen sind nach Angaben der Aktivisten unter anderem stadteinwärts führende Bundesstraßen in Berlin wie die Prenzlauer Allee, der Tempelhofer Damm und die Frankfurter Allee sowie auf der A100. Nach Angaben der Berliner Verkehrsinformationszentrale gibt es bereits einen langen Stau auf der A100 am Hohenzollerndamm. Auf diesen Straßen finden aktuell Proteste statt – ein Überblick.

Blockaden am Freitag Dominicusstr/Ebersstr.

Dominicusstr./Hauptstr.

BAB 100 Höhe Funkturm

Eberswalder Str./Schönhauser Allee

Spandauer Damm Richtung Schloss Charlottenburg

BAB 100 AS Hohenzollerndamm

Frankfurter Allee/Voigtstr.

Tempelhofer Damm/Hoeppnerstr.

Prenzlauer Allee/Danziger Str.

BAB 100 Spandauer Damm

Video: Wütender Autofahrer tritt Aktivisten auf der Stadtautobahn

Die Aktivisten veröffentlichten am Morgen ein Video auf Twitter, das zeigt, wie mehrere Aktivisten auf der Stadtautobahn blockieren. Im Hintergrund hört man laute Hupen der Autofahrer und Gebrüll. Ein wütender Autofahrer zerrt Aktivisten von der Fahrbahn, ein weiterer tritt gegen einen Aktivisten, der sich offenbar gerade auf den Asphalt kleben will.

++ Protest auf der A100 ++



Es macht uns wahrlich keine Freude, von Autofahrern angeschrien und weggezerrt zu werden.



Aber die Fahrlässigkeit der Regierung im Angesicht drohender Ernteausfälle, Kriege und sozialen Verwerfungen zwingt uns, auf die Straße zu gehen. pic.twitter.com/k4ZZbFak58 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 19, 2023

Aktivistin mit einbetonierter Hand: „Ich will das nicht tun“

Teilweise haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten dabei auch erneut auf die Straße geklebt: „Es macht mir wahrlich keine Freude, meine Hand auf den Asphalt zu betonieren, von Autofahrenden angeschrien und weggezerrt zu werden. Ich will das nicht tun, aber die Fahrlässigkeit der Regierung im Angesicht der drohenden Ernteausfälle, Kriege und sozialen Verwerfungen zwingt mich dazu.“, so eine 17-jährige Aktivistin.

Die Letzte Generation fordert verstärkte Maßnahmen der Politik gegen den Klimawandel. Bereits am Donnerstag haben die Aktivisten mit 14 Straßenblockaden in Berlin den Verkehr zum Erliegen gebracht. Nach Angaben der Polizei klebten sich am Feiertag mehrere Aktivisten an verschiedenen Standorten auf die Straße.