Für mehr Klimaschutz haben Demonstranten auch am Freitagmorgen mehrere Ausfahrten der Stadtautobahn A100 in Berlin blockiert.

Betroffen waren nach Angaben der Polizei seit etwa kurz nach acht etwa die Ausfahrten Kaiserdamm, Kurt-Schumacher-Damm (Ecke Heckerdamm) und die Spandauer-Damm-Brücke. Die Aktionen stehen laut Polizei erneut in Verbindung mit der Initiative Letzte Generation, zur Anzahl der Demonstranten und Art des Protests gab es zunächst aber keine Informationen. Auch blieb zunächst das Ausmaß der entstehenden Staus und Verzögerungen offen.

Nach monatelanger Pause sind die Aktivisten von @AufstandLastGen wieder auf Berliner Straßen aktiv und fordern mehr Einsatz für #Klimaschutz von der Bundesregierung und Kanzler #Scholz. Was haltet ihr von dem Protest? — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) June 23, 2022

Letzte Generation: „A100 zum dritten Mal diese Woche dicht“

Die Letzte Generation schrieb unterdessen via Twitter „A100 zum dritten Mal diese Woche dicht“. Demnach blockierten am Morgen an sechs Orten in Berlin Menschen wieder den Autoverkehr. Eine Reaktion von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gebe es bislang nicht.

‼️A100 zum dritten Mal diese Woche dicht‼️



An sechs Orten in Berlin blockieren Menschen heute morgen wieder den Autoverkehr in Berlin. Noch immer gibt es hierzu keine Reaktion des Klimakanzlers @olafscholz.



‼️A100 zum dritten Mal diese Woche dicht‼️

An sechs Orten in Berlin blockieren Menschen heute morgen wieder den Autoverkehr in Berlin. Noch immer gibt es hierzu keine Reaktion des Klimakanzlers @olafscholz.

Wir fragen uns #WoIstOlaf? pic.twitter.com/ZU6jK6LARG — Letzte Generation #WoIstOlaf? (@AufstandLastGen) June 24, 2022

Die Klimaschutzinitiative hatte schon in den vergangenen Monaten vor allem Autobahnausfahrten und Straßen in Berlin und anderen Städten blockiert. Nun rief sie zu einer zentralen Aktionswoche in Berlin auf. Am Montag und Dienstag blockierten die Aktivisten wieder Autobahnen, am Mittwoch beschmierten sie eine Wand des Bundeskanzleramtes mit schwarzer Farbe.

Am Donnerstag gab es etwa eine große Sitzblockade auf einer zentralen Kreuzung in Berlin-Friedrichshain. Dutzende Demonstranten wurden in den vergangenen Tagen von der Polizei vorläufig festgenommen und wieder freigelassen. Die Initiative fordert mehr Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung.