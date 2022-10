Klimaprotest am Frankfurter Tor: Acht Mütter kleben auf der Straße

Auch am Donnerstag blockieren Klimaaktivisten wieder den Berliner Berufsverkehr. Wie die „Letzte Generation“ am Morgen mitteilte, wird der Protest an diesem Tag von acht Müttern angeführt, die sich auf die Fahrbahn am Frankfurter Tor geklebt haben sollen.

„Die Angst davor, dass ihre Kinder in einer Welt voller Krieg um Wasser und Lebensmittel aufwachsen, treibt sie zum Handeln“, schreiben die Aktivisten in ihrer Mitteilung. Auf einem Banner stehe die Frage: „Was, wenn die Regierung das nicht im Griff hat?”

Aktivisten fordern Tempolimit und 9-Euro-Ticket

„Ich bin heute hier, weil meine Kinder es einmal besser haben sollen. So wie ich es besser hatte, als meine Eltern. Die Lösungen und Sicherheitsmaßnahmen liegen bereit, wenn wir als Gesellschaft mutig genug sind, sie anzupacken“, so eine der Mütter, die an dem Protest beteiligt ist. Mit ihren Aktionen wollen die Aktivisten ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern erwirken und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket durchsetzen.

Bereits gestern hatten Aktivisten das Frankfurter Tor und etliche andere Straßen in der Hauptstadt mit Blockaden überzogen.