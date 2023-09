Berlin: Letzte Generation wirft Polizei rabiaten Einsatz in Schöneberger Kirche vor

Die Berliner Polizei geht derzeit resolut gegen Ansammlungen von Klimaaktivisten vor. Um schneller gegen die Störer und Blockierer einschreiten zu können, hatte die Behörde ein Verbot für nicht angemeldete Demonstrationen der Letzten Generation rund um den Berlin-Marathon erlassen. Bei einem Protest am heutigen Samstag in Schöneberg wurde klar, wie schnell die Einsatzkräfte reagieren. Laut der Klimaschutzorganisation seien die Beamten unverhältnismäßig vorgegangen, weil diese ein Treffen in einer Kirche gestört hätten.

Den Angaben der Letzten Generation zufolge hatten sich am Vormittag mehrere Klimaaktivisten an der Apostelkirche versammelt, um von dort aus einen Demonstrationszug zu starten. Dann seien plötzlich Polizisten vor dem Gotteshaus aufgetaucht und hätten die Menschen durchsucht und ihre Personalien aufgenommen. „Zudem wurden Banner und Warnwesten beschlagnahmt. Einige Beamte drangen auch in das Gebäude ein. In der Kirche fand eine öffentlich angekündigte Veranstaltung der Letzten Generation statt, zu der alle interessierten Berliner:innen eingeladen waren“, heißt es in einer später veröffentlichten Mitteilung. Die Klimaaktivisten verurteilten das Vorgehen der Polizei.

Berliner Polizei überprüft 103 Aktivisten der Letzten Generation

Auf Anfrage der Berliner Zeitung sagte eine Polizeisprecherin, dass tatsächlich 103 Personen überprüft worden seien. Allerdings hätte dies nicht in der Kirche stattgefunden, sondern in der näheren Umgebung. „Es waren wohl auch einige wenige Beamte in der Kirche, aber nur, um sich ein Bild von der Situation zu machen“, so die Sprecherin. Aufgrund der Verbotsverfügung für dieses Wochenende habe die Vermutung nahegelegen, dass dort eine Blockade geplant wurde, die in der Nähe der Strecke des Skater-Marathons lag.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Tatsächlich sei dann nach dem Brunch in der Apostelkirche eine „spontane“ Demonstration im Eilverfahren angemeldet worden. Laut der Letzten Generation wollten die Protestierenden unter dem Motto „Die aktuelle Politik hat tödliche Folgen“ von der Kirche aus durch die Stadt laufen. „Wir haben sie machen lassen und den Protestzug begleitet“, so die Polizeisprecherin. Nach nur etwa 500 Metern verloren die meisten der Demonstranten aber anscheinend die Lust. Der Aufzug löste sich an der Potsdamer/Kurfürstenstraße größtenteils auf, nur einige Dutzend hätten dann versucht, eine Kreuzung zu blockieren, was laut Polizeiangaben aber schnell gestoppt werden konnte. Einige Demonstranten mussten weggetragen werden.