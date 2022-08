Die negativen Umweltauswirkungen des digitalen Lebens sind erstaunlich hoch. Dies geht aus Berechnungen hervor, über die Jessica McLean von der School of Social Sciences der Macquarie University in einem Buch berichtet. Demnach werden 90.000 Tonnen Co2 pro Tag durch täglich mehr als 300 Milliarden E-Mails produziert – vorausgesetzt es sind lauter kurze Nachrichten.

Berechnet hat dies Mike Berners-Lee, Spezialist für Kohlenstoff-Fußabdrücke an der Lancaster University Bailrigg. Ihm zufolge verursacht eine kurze E-Mail, die von Telefon zu Telefon über WLAN gesendet wird, 0,3 Gramm CO2. Bei einer kurzen E-Mail von Laptop zu Laptop seien es 17 Gramm und bei einer langen E-Mail mit Anhang, die vom Laptop gesendet wird, seien es schon 50 Gramm.

160 Kilogramm CO2 jährlich für eine Stunde Netflix pro Tag

Datenübertragung und Speicherung von Tausenden von Foto-, Audio- und Videodateien, Nachrichten, E-Mails und Dokumenten in einem durchschnittlichen US-Rechenzentrum verursachen jährliche Emissionen von rund 0,2 Tonnen CO2 für jeweils 100 Gigabyte Speicherplatz, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Klimaaktivsten von Fridays For Future und der Letzten Generation veröffentlichen Dutzende Video- und Fotoposts und mobilisieren über das Internet.

McLean zufolge müssen auch der Wasserverbrauch und die Umweltbelastungen durch den Bergbau einkalkuliert werden, da diese für Bau und Unterhaltung der globalen Digitalisierung genutzt werden. Ein weiteres Beispiel für die Berechnungen der Wissenschaftler: Eine Stunde HD-Streaming pro Tag ergibt sich auf das Jahr gerechnet 160 Kilogramm CO2.

„Wir denken nicht oft über die verschiedenen Infrastrukturen nach, die für das Senden einer E-Mail oder das Speichern unserer Fotos erforderlich sind. Denn das geschieht in Rechenzentren, die außer Sichtweite und damit aus dem Sinn sind“, sagt McLean. Und weiter: „Es ist an der Zeit zu hinterfragen, ob es immer die umweltverträglichste Lösung ist, digital zu sein.“