Der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, stuft bestimmte Flächen in Deutschland wegen extremer Wetterereignisse als zunehmend unbewohnbar ein. „Als Bevölkerungsschützer sage ich, dass manche Flächen aufgrund des Klimawandels und der akuten Bedrohung durch Unwetterkatastrophen und Flutkatastrophen nicht wiederbesiedelt werden sollten“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Mittwoch. Konkret bezog er sich bei dieser Aussage auf die Wiederbesiedlung entlang der Ahr in Ufernähe.

Dieses stelle aus seiner Sicht ein „Sicherheitsrisiko“ dar, sagte der Chef der Bonner Behörde, die den Katastrophenschutz und -vorsorge auf Bundesebene koordinieren soll. „Manche Menschen wollen nicht wieder in die Dörfer an der Ahr zurückkehren, weil sie Angst haben. Andere sagen, dass sie ihre Heimat nicht aufgeben wollen.“

Klimaflüchtlinge innerhalb Deutschlands möglich

In diesen Tagen jährt sich die verheerende Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands. Anhaltende extreme Starkregenfälle hatten entlang von Flüssen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen schwere Überflutungen ausgelöst, die ganze Gemeinden zerstörten. Mehr als 180 Menschen starben, hunderte wurden verletzt. Besonders betroffen war das Ahrtal in Rheinland-Pfalz.

Auch an den deutschen Küsten stelle sich „diese Frage“. Noch sei allerdings Zeit, Schutzkonzepte gegen die Auswirkungen der Klimakrise zu entwickeln und in der Raumplanung zu berücksichtigen, sagte Tiesler. Dabei gebe es „keinen Ort oder Landstrich in Deutschland, bei dem wir nicht genau hingucken müssen“.

Er schließt nicht aus, dass es zukünftig Klimaflüchtlinge innerhalb Deutschlands geben könnte. „Ob Menschen tatsächlich aus einzelnen Regionen Deutschlands in andere Landesteile fliehen müssen, lässt sich heute nicht sagen.“

Deutschland vor erneuter Hitzewelle

Auch die Bundesregierung beschäftigt sich mit dem Thema extreme Wetterereignisse. Am Mittwoch berät das Kabinett über eine „Resilienzstrategie“. Ziel der darin niedergelegten Vorgaben ist es, „Menschen und ihre Existenzgrundlagen zu schützen sowie die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit des Gemeinwesens gegenüber Katastrophen zu stärken“, so die Vorlage.

In diesen Tagen steht Deutschland vor einer erneuten Hitzewelle. Für Mitte Juli rechnen einige Meteorologen mit einer außergewöhnlichen Hitze in Deutschland. So ist auch der ZDF-Wetter-Experte Özden Terli alarmiert: „Ich habe noch nie solche Temperaturen für Deutschland in einem Wettermodell gesehen“, schreibt der Meteorologe auf Twitter.