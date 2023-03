Klinikum Zehlendorf: Vorbereitung auf Bombenentschärfung Die am Montag geplante Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Zehlendorf hat auch für das Helios Klinikum Emil von Behring und seine Patienten Konseque... dpa

ILLUSTRATION - Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. David Inderlied/dpa/Illustration

Berlin -Die am Montag geplante Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Zehlendorf hat auch für das Helios Klinikum Emil von Behring und seine Patienten Konsequenzen. „Da sich unser Klinikum mit einzelnen Gebäudeteilen knapp innerhalb des Sperrkreises befindet, werden wir diese Bereiche am frühen Montagmorgen geordnet evakuieren“, sagte Sprecher Christoph Kolbe am Sonntag auf dpa-Anfrage. „Wir sind darauf gut vorbereitet und greifen in solchen Fällen auf entsprechende Maßnahmenkataloge zurück.“