Musikproduzent und DSDS-Juror Dieter Bohlen hat mit Äußerungen über Sanktionen gegen Russland für Kritik und Unverständnis gesorgt. Der ehemalige ukrainische Boxer Wladimir Klitschko antwortete ungehalten auf die politischen Aussagen Bohlens.

Ende August sagte der Poptitan in einem Interview über die westlichen Sanktionen, die gegen Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs verhängt worden sind: „Wenn die diese Sanktionen nicht gemacht hätten und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, dann bräuchten die Leute nicht diesen ganzen Firlefanz machen. Jetzt müssen wir frieren.“

Klitschko wird persönlich und greift Bohlen an

Diese Äußerung wollte Wladimir Klitschko nun nicht so stehen lassen und konterte auf Twitter mit einem längeren Text. Darin beschrieb er den Kriegsalltag in Kiew und erklärte: „Ich habe schon wieder in der Stadt zerfetzte menschliche Leichen gesehen. Unschuldige Menschen, die ihre Kinder gerade in den Kindergarten gebracht hatten und auf dem Weg zur Arbeit waren. Von russischen Raketen ermordet. “

Weiter würde er mitbekommen, dass die Sanktionen gegen Russland infrage gestellt werden würden. Klitschko richtete am Ende das Wort nochmals persönlich gegen Bohlen und schrieb: „Ist dir, Dieter Bohlen, es egal, wenn bei uns Menschen sterben? Ist dir egal, dass Putin unser Land mit Raketen zerstören will? Ist dir egal, dass wir einen Genozid gegen alles Ukrainische erleben?“

https://t.co/sKDWsAN3j4 pic.twitter.com/QOZZtNfy5b — Klitschko (@Klitschko) October 12, 2022

Gegenwind kommt auch aus der Politik

Auch SPD-Chefin Saskia Esken wollte die Aussage nicht unkommentiert lassen und schrieb am Mittwochabend auf Twitter: „Wie moralisch verkommen muss man sein, für einen billigen Applaus diesen entsetzlichen Krieg auszublenden, die Angst und das Leid und den Tod, die er verursacht?“

Wie moralisch verkommen muss man sein, für einen billigen Applaus diesen entsetzlichen Krieg auszublenden, die Angst und das Leid und den Tod, die er verursacht? Und sich über das Frieren „und all den Firlefanz" zu beklagen, das ihn als Superreichen doch ohnehin nicht trifft? https://t.co/5MgMikefhq — Saskia Esken (@EskenSaskia) October 12, 2022

„Und sich über das Frieren „und all den Firlefanz“ zu beklagen, das ihn als Superreichen doch ohnehin nicht trifft?“, führ Esken fort. Bohlen selbst äußerte sich am Donnerstag zunächst nicht weiter zu der Kritik.