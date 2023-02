Klum hinter Krimi, Kölner Mädchensitzung und Fußball

Keine zwei Millionen Menschen mehr schauen den Auftakt zur inzwischen 18. Staffel von Heidi Klums „Germany's Next Topmodel“. Der ARD-Krimi hat mehr als vierm...

Berlin -Sehr ungleich haben sich die Zuschauer am Donnerstagabend auf die Sender verteilt: Mit Abstand vorne lag das Erste mit dem Film „Der Bozen-Krimi: Die Todsünde“. Der Südtirol-Thriller mit Chiara Schoras erreichte im Schnitt 7,04 Millionen Menschen, was 24,8 Prozent Marktanteil ab 20.15 Uhr entsprach.

Das ZDF kam an Weiberfastnacht mit der Karnevalsshow „Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung“ auf 3,82 Millionen (14,4 Prozent).

RTL übertrug Fußball: Das Uefa-Europa-League-Spiel Bayer 04 Leverkusen – AS Monaco (2:3) hatte in der ersten Halbzeit 2,00 Millionen Zuschauer (7,1 Prozent), in der zweiten 2,61 Millionen (12,1 Prozent). Zuvor erreichte das „RTL Aktuell Spezial“ zum Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern 1,30 Millionen (4,6 Prozent zwischen 20.15 und 20.35 Uhr).

Im Schnitt 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen bei ProSieben den Auftakt zur 18. Staffel von Heidi Klums Modelcasting-Show „Germany's Next Topmodel“ (GNTM). Das entsprach im Gesamtpublikum einem Marktanteil von 7,3 Prozent ab 20.15 Uhr.

Vor einem Jahr schauten den Auftakt noch etwa 300.000 mehr, vor zwei Jahren sogar etwa 600.000. ProSieben zeigte sich dennoch zufrieden, da der Marktanteil in der als wichtig erachteten Zielgruppe der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer - 14 bis 49 Jahre alt - „wunderbare 19,9 Prozent“ betragen habe.

Hinter Klum und ProSieben lagen Vox und der Fantasyfilm „Der Hobbit – Die Schlacht der fünf Heere“ (1,23 Millionen/4,9 Prozent), Kabel eins und die Dokusoap „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ (780.000/2,9 Prozent), RTL zwei und die Sozialreportage „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ (770.000/2,8 Prozent) sowie Sat.1 und die erste Episode der britischen Politthriller-Serie „Litvinenko“ (570.000/2,0 Prozent).