Klum nimmt zu - Masuren-Krimi knapp vor Bergrettern ARD und ZDF treffen mit dem Masuren-Krimi und den Bergrettern den Geschmack des Gesamtpublikums. Bei den jungen Zuschauern und Zuschauerinnen steht dagegen H... dpa

HANDOUT - Die neue Folge des Masuren-Krimis in der ARD holte am Donnerstag den Quotensieg zur Primetime. GmbH/ARD Degeto/dpa Karolina Grabowska/Odeon Fiction

Berlin -Die ProSieben-Show „Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum“ gewinnt an Zuschauerinnen und Zuschauern. Diesmal schauten am Donnerstagabend im Schnitt 1,97 Millionen zu, was 8,6 Prozent Marktanteil entsprach und im Vergleich zur Vorwoche eine Zunahme von mehr als 200.000 Menschen war. Bei den Fernsehenden zwischen 14 und 49 Jahren war Klum in der Primetime Marktführerin mit einem Anteil von 21,5 Prozent (1,13 Millionen Zusehende). Zum Vergleich: Die ZDF-„Bergretter“ hatten in der Zielgruppe als Zweitplatzierte nur 9,6 Prozent (590.000 Zuschauer unter 50).