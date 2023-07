Böller durch Fenster geworfen: Mann in Falkensee verletzt

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch in der Rotkehlchenstraße in Falkensee einen Böller durch ein offen stehendes Wohnungsfenster geworfen. Bei der Explosion der Pyrotechnik sei ein 51-jähriger Mann, der dort schlief, leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Er wurde von Rettungskräften versorgt, musste allerdings nicht ins Krankenhaus.

Die Polizei, die in der Wohnung Reste von Pyrotechnik fand, ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Außerdem rief sie mögliche Zeugen auf, Beobachtungen etwa im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern zu melden.