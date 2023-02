Knapp 300.000 Euro aus Bundeskasse abgezweigt: Bewährung Als Mitarbeiter im Bundeskanzleramt hat ein 60-Jähriger knapp 300.000 Euro aus der Bundeskasse für sich abgezweigt. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verhäng... dpa

ARCHIV - Schilder an der Fassade des Kriminalgerichts Moabit weisen das Landgericht Berlin aus. Sonja Wurtscheid/dpa

Berlin (dpa/bb) – -Als Mitarbeiter im Bundeskanzleramt hat ein 60-Jähriger knapp 300.000 Euro aus der Bundeskasse für sich abgezweigt. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verhängte wegen Betrugs und Untreue eine Strafe von einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung. In 39 Fällen habe der Angeklagte seine Stellung missbraucht und Geld auf sein eigenes Konto überwiesen, begründete der Vorsitzende Richter am Dienstag. Die Taten seien ihm allerdings leicht gemacht worden – „das Kontrollsystem war suboptimal“. Das Gericht ordnete zudem die Einziehung von 290.000 Euro an.