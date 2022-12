Knapp 300 Gäste haben Hotel verlassen Das Hotel am zerstörten Großaquarium ist komplett geräumt. Knapp 300 Gäste und Hotelmitarbeiter seien evakuiert worden, so die Polizei. Das Riesenaquarium wa... dpa

Hotelgäste stehen für die Aufnahme ihrer Personalien Schlange. Christoph Soeder/dpa

Berlin -Das Hotel am zerstörten Großaquarium ist komplett geräumt. Knapp 300 Gäste und Hotelmitarbeiter seien evakuiert worden, so die Polizei. Das Riesenaquarium war nach Angaben der Polizei am frühen Morgen geplatzt. Dabei wurden Teile des umgebenden Hotels zerstört.