Komplettes Dorf steht zum Verkauf – mit Kneipe, Ortsschild und Pferdestall

Bezahlbarer Wohnraum in den Großstädten ist rar und heiß begehrt. Trotz Energiekrise und steigenden Bauzinsen sind die Preise für Immobilien weiterhin hoch, besonders in Berlin. In einigen ländlichen Regionen stehen dagegen zahlreiche Häuser leer, doch vielerorts fehlen Käufer. Ein Maklerbüro hat nun etwas einzigartiges im Immobilienportfolio: Ein Dorf.

Interessenten, die über das nötige Kleingeld verfügen, haben die Möglichkeit die kleine Siedlung Böhmsholz zu kaufen. Die Mini-Ortschaft befindet sich sechs Kilometer von Lüneburg (Niedersachsen) sowie 40 Autominuten von Hamburg entfernt und wird für etwas mehr als vier Millionen Euro angeboten. Im Exposé des Maklers heißt es dazu: „Diese exklusive Gelegenheit, das eigene Dorf als Kapitalanlage, Familienresidenz, Gesundheitszentrum oder Genossenschaftskauf in unmittelbarer Nähe einer großen Metropole zu erwerben, ist europaweit einmalig“, so die Dahler Company.

Pferdestall ist beim Kauf inklusive

Das Dorf ist idyllisch gelegen, umgeben von Weiden und Wiesen. Mitten in einer Waldlichtung stehen auf rund 14.000 Quadratmetern sechs Gebäude. Ein ehemaliger Waldgasthof, der gepachtet werden müsste, Wohnhäuser und ein Pferdestall. Laut Beschreibung besitzt das Bauensemble 33 Zimmer, insgesamt etwa 1400 Quadratmeter reiner Wohnraum.

Die Ausstattung soll laut dem Makler „gehoben“ sein, die Häuser seien bereits kernsaniert und verfügen über eine Fußbodenheizung. Für den privaten Badespaß würden freistehende Badewannen und Regenduschen sorgen. Außerdem gebe es fünf Garagen mit elektrischen Toren.