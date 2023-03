Knigge-Gesellschaft für Jogginghosen-Verbot an Schulen Dürfen Schülerinnen und Schüler in Jogginghosen zum Unterricht kommen? Die Deutsche Knigge-Gesellschaft hat zum Outfit-Streit eine klare Meinung. dpa

Essen -Die Deutsche-Knigge-Gesellschaft unterstützt ein Jogginghosen-Verbot in Schulen. „Jogginghosen sind, wie der Name schon sagt, Funktionskleidungsstücke, die zum Sport oder für die Entspannungsphase danach getragen werden“, sagte eine Sprecherin am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Sportler tragen auf dem Sportplatz ihr Trikot als Arbeitsuniform und nach getaner Arbeit die Jogginghose in ihrer Freizeit. Schulzeit ist Arbeitszeit, daher hat die Jogginghose dort keinen Platz.“