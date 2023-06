Koalition aus SPD, Grünen und Linken in Bremen steht

In Bremen haben sich SPD, Grüne und Linkspartei auf die Fortsetzung ihrer Koalition für die kommenden vier Jahre geeinigt. Die Verhandlungen seien nach fast vier Wochen erfolgreich abgeschlossen worden, sagte SPD-Landesgeschäftsführer Roland Pahl am Sonntag. Der Koalitionsvertrag sollte noch von den Parteigremien gebilligt werden. Aus Parteikreisen hieß es, dass der Vertrag am Montag um 11 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.

Bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 14. Mai wurde die SPD unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte stärkste Kraft. Bovenschulte führt seit 2019 das in Westdeutschland einmalige rot-grün-rote Bündnis. Die neugewählte Bürgerschaft tritt am kommenden Donnerstag (29.6.) zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Die Wahl des Senats soll in der Woche darauf erfolgen.