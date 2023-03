Ältere Berliner SPD-Mitglieder für Koalition mit CDU Die älteren SPD-Mitglieder in Berlin sind für eine Koalition mit dem Wahlsieger CDU – allerdings haben sie eine Bedingung. dpa

Kai Wegner und Franziska Giffey in Berlin. Carsten Koall/dpa

Berlin -Die älteren SPD-Mitglieder in Berlin haben sich für eine Koalition mit dem Wahlsieger CDU ausgesprochen, wenn die Partei darin eigene Inhalte umsetzen kann. „Wir sind uns einig: Ein „Weiter so“ kann und wird es nicht geben“, heißt es in einer Resolution, die die Arbeitsgemeinschaft SPD 60plus nach Parteiangaben vom Mittwoch auf einer Landesdelegiertenversammlung am Vortag beschloss.