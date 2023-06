Rammstein-Konzerte vor Verbot? Berlins Kultursenator Joe Chialo äußert sich

Die Band Rammstein und insbesondere Sänger Till Lindemann werden derzeit heftig für den Umgang mit Frauen kritisiert. Im Zuge der Debatte wird auch der Ruf nach Konsequenzen laut. Darunter ein Verbot der sogenannten Reihe Null oder gar eine Absage der Deutschlandkonzerte der Europa Stadion Tour 2023. Am Mittwoch und Donnerstag spielen Rammstein in München, am 16. und 17. Juli in Berlin. Aber hat die Politik überhaupt eine Handhabe? Berlins Kultursenator Joe Chialo steht Rede und Antwort.

Gegenüber dem Tagesspiegel äußerte sich Chialo zu der aktuellen Kontroverse. Hinsichtlich der Vorwürfe sind seinen Worten nach nun mehrere Verhaltensgrundsätze ratsam. „Wir bewegen uns zwischen zwei sehr wichtigen Gütern: der Unschuldsvermutung als Teil der Menschenrechte auf der einen, dem Ernstnehmen von Vorwürfen und dem Recht auf Unversehrtheit auf der anderen Seite.“ Die Vorwürfe der Frauen nehme er ernst. Der CDU-Politiker würde es jedoch begrüßen, die sogenannte „Row Zero“ und die Backstagepartys nicht stattfinden zu lassen sowie Awareness-Teams einzusetzen.

Diese Veränderungen wird es beim Rammstein-Konzert in München geben

Trotzdem sei ein generelles Verbot der Konzerte nicht durchzusetzen. Es besteht „kein rechtlicher Hebel“, erklärt Chialo.

Von diesem Mittwoch an sind vier Rammstein-Konzerte in München geplant. Dort wurden bereits einige Veränderungen angekündigt: So soll es die sogenannte Reihe Null in München nicht geben und auch keine Aftershow-Partys. Außerdem habe das Management ein Awareness-Konzept angekündigt, Details dazu lagen bisher noch nicht vor.