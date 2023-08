Köpenick: Angriff mit Gehhilfe, Holzlatte und abgebrochener Flasche

Ein Mann hat am Mittwoch in Berlin-Köpenick zwei andere Männer angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, nahm der 30-jährige Tatverdächtige dem einen, 57-jährigen Mann gegen 12.50 Uhr an der Gutenbergstraße Ecke Lange Brücke seine Gehhilfe ab und dem anderen, 31-Jährigen eine Holzlatte. Dann prügelte er mit den Gegenständen auf die beiden Männer ein.

Danach stach der Tatverdächtige laut Polizei den 57-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche in den Oberschenkel und flüchtete. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung seiner Verletzungen am Bein und an den Armen ins Krankenhaus. Die Verletzungen an den Armen des jüngeren Mannes behandelten die Rettungskräfte vor Ort.